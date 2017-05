Motorroller gestohlen

Aalen. Ein unbekannter Dieb entwendete am Dienstag zwischen 7.30 und 16.15 Uhr einen orangefarbenen Roller der Marke Longjia, der verschlossen unter einem Treppenaufgang in der Kantstraße abgestellt war. An dem Fahrzeug ist das abgelaufene Versicherungskennzeichen RAZ 514 angebracht. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des Rollers nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: (07361) 5240 entgegen.

