Großeinsatz am Aquarena in Heidenheim Verdacht auf Chlorgas-Austritt im Freizeitbad In Heidenheim am Aquarena gab es am Mittwoch einen Großeinsatz der Rettungskräfte: Es gab den Verdacht, am Freizeitbad Aquarena sei Chlorgas ausgetreten.

Heidenheim. Gegen 14.45 Uhr wurde laut Polizei ein Notruf aus dem Freizeitbad in der Friedrich-Pfennig-Straße abgesetzt. In dem Bad hatten Besucher einen seltsamen Geruch wahrgenommen. Einzelne Badegäste verspürten daraufhin Übelkeit. Ein Großaufgebot an Rettungskräften, Feuerwehr und Polizei rollte an. Zur Sicherheit aller Besucher evakuierten die Einsatzkräfte das Freizeitbad. Der Rettungsdienst brachte zehn Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 11 und 13 Jahren vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik. Die Polizei informierte die Eltern der Schüler. Zum Zeitpunkt der Meldung hielten sich laut Betreiber knapp 150 Personen im Schwimmbad auf. Messungen der Feuerwehr und der Stadt ergaben keine Hinweise auf einen Chlorgasaustritt. Betreiber und Stadt untersuchen nun, weshalb es zu dem seltsamen Geruch und der Übelkeit kam. Das Freizeitbad wurde für den Rest des Mittwochs geschlossen.

zurück © Gmünder Tagespost 10.05.2017 16:45

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte