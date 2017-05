Der Ostalb-Morgen

7.11: Achtung: Stau vor der A-7-Anschlussstelle Westhausen auf der B 29 von Bopfingen her.

7.05: Der Blick in den Tag: Am Jugendschöffengericht in Gmünd geht es um gewerbsmäßigen Rauschgift-Handel mit 275 Taten. Einer der größten Fälle, die seit sehr langer Zeit am Gmünder Amtsgericht verhandelt wurden.

Am Amtsgericht in Ellwangen geht es um fahrlässige Körperverletzung. Ein Bauingenieur soll eine Baustelle in Neuler unzureichend gesichert haben, eine Passantin stolperte und verletzte sich.

Und Politprominenz kommt auch: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lobt in Heidenheim das Ehrenamt, Staatssekretär Norbert Barthle (CDU) besucht die B-29-Gemeinde Mögglingen, der Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter (CDU) ist in Neresheim.

6.49: Warum es im Aalener Bauaussche uss am Mittwoch nicht geklappt hat mit dem Beschluss für einen Radweg auf der Schättere-Trasse und warum der Weg wohl dennoch kommt, dies hat Alexander Gässler zusammengefasst.

6.44: Dichter Verkehr auf der A7 zwischen Ellwangen und Feuchtwangen. Auch auf der B 29 wird's allmählicher voller, aktuell insbesondere zwischen Essingen und Aalen. Bleiben Sie entspannt!

6.38: In Mögglingen gibt's viele pfiffige Ideen für die Remstalgartenschau. David Wagner hat sie aufgeschrieben.

6.33: Kurzer Bahncheck: Leichte Verspätung hat der Zug mit planmäßigem Start 6.59 Uhr in Aalen in Richtung Ellwangen. Bitte einplanen, falls Anschlusszüge benötigt werden. Ansonsten laut Bahn AG alle Züge planmäßig auf den Achsen in Richtung Stuttgart, Ellwangen und Ulm.

6.22: Von einem "ersten frühsommerlichen Gruß" mit einem Mix aus Sonne und Wolken spricht Wetter-Beobachter Tim Abramowski. Hier geht's zu seinem Blog.

6.11: Das Gmünder Tandem bleibt komplett: Bürgermeister Joachim Bläse vom Gemeinderat bestätigt. Mehr dazu gibt's hier.

6.09: Noch keine nennenswerten Störungen auf den wichtigen Verkehrsachsen im Ostalbkreis. Wir melden, wenn sich was ändert.

6.07 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jürgen Steck schreibt alles rund um den Verkehr, das Wetter und weitere Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.