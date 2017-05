Milchtrinker entscheiden über Zukunft der Blumenwiesen

Sie sind schön, sie sind bunt und der Garant für den Muttertagsstrauß - doch sie werden immer seltener: die Blumenwiesen! Bei der Mitgliederversammlung des LEV Ostalbkreis waren sie deshalb eines der Themen.

Weil die Discounter immer billigere Milch verkaufen, die Kunden gerne billig kaufen, sind Landwirte gezwungen, Kühe mit sehr hoher Milchleistung zu halten. Und diese brauchen sehr viel Eiweiß im Futter. Das Eiweiß stammt aus Wiesen, die häufig schon Anfang Mai gemäht werden und in die hochproduktive Gräser und Klee eingesät werden. "Doch in solchen Wiesen haben die Wiesenblumen, also Margerite, Glockenblume & Co. keine Chance mehr, zu wachsen und Samen zu bilden, sie werden durch die hochproduktiven Konkurrenten verdrängt", so der LVE. Und so nehme die Zahl der Blumen und der mit ihnen lebenden Insekten und anderen Tiere "Jahr für Jahr mehr ab". Dies könne jeder Autofahrer bemerken, der heutzutage nach einer längeren frühsommerlichen Autofahrt immer noch eine recht saubere Frontscheibe hat. Noch bis vor zwanzig Jahren hätten sich darauf hunderte von toten Insekten gefunden, die zugleich angezeigt hätten, dass Millionen von Insekten durch die Lüfte fliegen. Die heute fehlenden Insekten führten über die Nahrungskette zum Rückgang der Vögel. So setze sich eine weitere Verarmung unserer Tier- und Pflanzenwelt fort.

Nun nütze es natürlich nicht viel, nur auf den „bösen Konsumenten“ zu zeigen, der durch seinen Geiz das Verschwinden der Blumenwiesen verursacht. Dessen ist man sich beim LVE Ostalb bewusst. Denn der freie Markt gehorcht eben Gesetzen, die sich nicht beliebig in eine bestimmte Richtung steuern lassen. Daher hat das Land Baden-Württemberg, auch motiviert durch eine EU-Richtlinie zum Schutz der Blumenwiesen, gehandelt und den Landwirten Möglichkeiten zur finanziellen Förderung der blumenfreundlichen Wiesenbewirtschaftung bereit gestellt. Zum Ausgleich des Minderertrags bei schonender Bewirtschaftung von Blumenwiesen können, bei Beantragung bei den Landwirtschaftsämtern oder den Landschaftserhaltungsverbänden und Naturschutzbehörden, je nach Fallkonstellation zwischen 200 Euro und 400 Euro je Hektar an jährlichen Prämien ausgeschüttet werden. Erfreulicherweise machten immer mehr Landwirte von diesem Angebot Gebrauch und nutzen die zum Blumenwiesenerhalt bereitstehenden Gelder. "Doch um eine Trendwende zu erreichen und unsere Wiesen wieder bunter zu machen, sollten es noch mehr werden", so der LVE. Interessierte Landwirte können sich über förderfähige Wiesen Im Internet über das Programm „FIONA“ informieren, oder direkt beim Geschäftsbereich Landwirtschaft des Landratsamts oder dem Landschaftserhaltungsverband Ostalbkreis. Und natürlich können auch wir Milchkonsumenten etwas tun, indem wir bereit sind, für ein wertvolles Produkt auch einen ordentlichen Preis zu bezahlen.

Bei der 16. Mitgliederversammlung des Landschaftserhaltungsverbandes Ostalbkreis (LEV) hat Geschäftsführer Ralf Worm ausführlich über die Bemühungen zum Schutz der Blumenwiesen berichtet. Der Verbandsvorsitzende Landrat Klaus Pavel konnte 45 Verbandsmitglieder begrüßen, die auch viele Informationen über die weiteren Tätigkeiten des LEV im vergangenen Geschäftsjahr erhielten. Für insgesamt gut 1,6 Millionen Euro wurden zahlreiche Maßnahmen zum Wohle der Natur und Landschaft im Ostalbkreis durchgeführt, auf Wacholderheiden, Nasswiesen, an Hecken, Bächen und dergleichen mehr.