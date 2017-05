Motorradfahrer schwerverletzt aufgefunden

Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise. Wem fiel der KTM-Fahrer am späten Abend beim Befahren der genannten Strecke auf oder wer hat Beobachtungen zum eigentlichen Unfallhergang oder eventuell weiteren Beteiligten gemacht? Hinweise werden unter Telefon (07171) 3580 entgegen genommen.

Schwere Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall in der Nacht auf Donnerstag zu. Der 38 Jahre alte Mann befuhr am späten Abend mit seiner KTM von Gschwend in Richtung Nardenheim. Dabei stürzte er aus unbekannter Ursache und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Schwerverletzte wurde gegen Mitternacht durch andere Verkehrsteilnehmer am Straßenrand liegend aufgefunden, die dann den Rettungsdienst verständigten. Der Mann wurde von selbigen in eine Klinik eingeliefert. Dabei wurde festgestellt, dass er wohl stark alkoholisiert war. Der Schaden an dessen Maschine beläuft sich auf rund 500 Euro.