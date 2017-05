14-jähriger Junge bei Unfall schwer verletzt

Gschwend. Ein 14 Jahre alter Bub musste am Donnerstagabend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Junge fuhr zusammen mit einem Freund gegen 20.30 Uhr mit seinem Fahrrad die Steingasse. An der Zufahrt zum dortigen Schulgelände verhakte sich ein Pedal an einer Kette, die zwischen einem Pfosten und einem mobilen Verkehrszeichen angebracht ist. Dadurch kam der 14-Jährige zu Fall und verletzte sich schwer am Bauch. Sein Freund holte danach Hilfe herbei. In der Folge wurde der Verletzte unter anderem durch einen Notarzt versorgt, der mit einem Rettungshubschrauber an die Unfallstelle herangeflogen wurde.

