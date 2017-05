Der Ostalb-Morgen

7.38: Locomore, ein privates Bahnunternehmen, wollte der Bahn AG Konkurrenz machen auf den Strecken Stuttgart-Berlin und auch Stuttgart-München. Jetzt hat Locomore Insolvenz anmelden müssen, melden die Agenturen.

7.34: Schlimmer Unfall bei Weinstadt. 60-jähriger Motorradfahrer schwerstverletzt.

7.18: Ein 19-jähriger Mann hat 275 Mal Drogen verkauft. Das Urteil am Gmünder Amtsgericht: Bewährung. Mehr dazu.

7.12: Der Blick in den Tag. A: alen: Am Amtsgericht geht um Drogenhandel in mindestens 28 Fällen. Auf dem Spritzenhausplatz ist das Maimärktle. Und am Abend startet das Hirschbachfest.

Gmünd: Im Schießtal eröffnet OB Arnold den Vergnügungspark. Abends ist ab 19 Uhr im Stadtgarten das erste Konzert der "Jungen Gmünder Synphoniker".

6.59: Zähfließender, teilweise stockender Verkehr auf der B 29 zwischen Essingen und Aalen. Und schon viel los auf der A 7.

6.55: In Ochsenberg bei Königsbronn starten am Wochenende die Landesmeisterschaften der Waldarbeiter. Mehr dazu hier.

6.42: Wie könnte es aussehen, das Aalener Kombibad? Alexander Gässler stellt Varianten vor.

6.37: Für eine Handvoll Trollinger: So heißt das brandneue Programm des Kabarettisten Werner Koczwara. Wie es in Schwäbisch Gmünd ankam, berichtet Birgit Markert hier.

6.32: Der Mai ist eine launische Diva. Heute gibt's einen Mix aus Sonne und Wolken, nachmittags vielleicht Gewitter. Was das Ostalb-Wetter sonst mit uns macht an diesem zweiten Tag der Eisheiligen, weiß Wetter-Blogger Tim Abramowski.

6.18: Geringe Verspätung meldet die Bahn für den IC, planmäßig ab 6.59 in Aalen in Richtung Ellwangen. Ansonsten gibt es laut Bahn AG keine Probleme im Zugverkehr.

6.09: Bereits ordentlich was los auf der A 7, vor allem in Richtung Ulm. Ansonnsten ist es noch ruhig auf den Verkehrsachsen im Ostalbkreis.

6.07 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jürgen Steck schreibt alles rund um den Verkehr, das Wetter und weitere Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen