Gewitter und Starkregen

Aalen/Schwäbisch Gmünd. Die Unwetterzentrale in Baden-Württemberg gibt eine Vorwarnung für den Ostalbkreis heraus: Gewitter mit Starkregen, kleinem Hagel, stürmische Böen sind möglich. Vorwarnungen werden bis zu 48 Stunden im Voraus ausgegeben: Das Eintreffen des Unwetters ist noch nicht sicher oder es können sich noch Änderungen im zeitlichen Ablauf sowie in der Intensität und in der Zugrichtung des Unwetters ergeben.