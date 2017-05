25 000 Euro Sachschaden

Essingen. 25 000 Euro Sachschaden gab's bei einem Unfall in Essingen. Den Unfall verursachte am Donnerstagnachmittag ein 52-jähriger VW-Fahrer. Kurz vor 17 Uhr missachtete er an der Einmüdung von Laugengasse und Hauptstraße die Vorfahrt eines 65 Jahre alten Hyundai-Fahrers. Beide Fahrzeuglenker blieben bei dem Unfall unverletzt

