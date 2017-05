Ostalb wirbt für Urlaub auf dem Bauernhof

Wer eine Alternative zum Urlaubsstress touristischer Hochburgen sucht und nachhaltig reisen und sich erholen möchte, der findet jetzt im Internet unter www.reisen-im-laendle.de für die Region Ostalb - Schwäbischer Wald - Stauferland Angebote für Urlaub auf dem Bauernhof.

In der Mitgliederversammlung der Anbietergemeinschaft Urlaub auf dem Bauernhof in der Region Ostalb - Schwäbischer Wald - Stauferland im Gasthaus Kellerhaus in Aalen-Oberalfingen wurde die neuprogrammierte Website vorgestellt.

Immer mehr Urlauber gehen mit Smartphone oder Tablet ins Internet, um ihren Urlaub zu planen oder eine Unterkunft zu buchen. Aus diesem Grund hatte die Anbietergemeinschaft die Neuprogrammierung der Website reisen-im-ländle.de als responsive Website beschlossen. Gleichzeitig wurden die Ausflugsziele der Urlaubsregion Ostalb - Schwäbischer Wald - Stauferland aktualisiert, sodass der Gast sich nicht nur über die Urlaubshöfe, sondern auch über das touristische Angebot auf der östlichen Schwäbischen Alb informieren kann.

Betreut wird die Website vom Geschäftsbereich Landwirtschaft des Landratsamtes Ostalbkreis. Landrat Klaus Pavel sieht Urlaub auf dem Bauernhof als eine gute Möglichkeit, Natur und Landschaft der Ostalb zu genießen: „Mit dem neuen, frischen Internetportal wird auf attraktive Weise für diese Art Urlaub zu machen geworben. Ich bin sicher, dass sich vor allem auch Familien mit Kindern für einen Aufenthalt auf den Höfen der Region entscheiden und so Land und Leute kennenlernen können.“