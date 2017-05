Schlägerei vor dem Jugendhaus in Gmünd Einsatz der Polizei

Schwäbisch Gmünd. Auf dem Gelände des Jugendhauses in der Königsturmstraße kam es am Donnerstagabend gegen 19.40 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen und Heranwachsenden, in deren Verlauf mehrere Beteiligte auch leicht verletzt wurden. Um weitere Eskalationen zu verhindern, forderten Beamte des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers die etwa 25 anwesenden Personen auf, das Gelände zu verlassen. Das Jugendhaus wurde unter Aufsicht geschlossen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

© Gmünder Tagespost 12.05.2017

