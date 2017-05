Neues Klärbecken in Betrieb genommen

Abwasser 2500 Kubikmeter fasst das neue Belebungsbecken der Verbandskläranlage in Böbingen. Die Mitglieder des Abwasserzweckverbands Lauter-Rems (AZV) nahmen es jetzt offiziell in Betrieb. Die restlichen Arbeiten an der Kläranlage sollen im Herbst abgeschlosssen sein. Foto: privat

