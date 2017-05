Fahrer entkommt knapp aus brennendem BMW

Lorch-Waldhausen. Gut reagiert hat ein Autofahrer am Freitag. Er war mit seinem 3er-BMW um die Mittagszeit auf der B 29 unterwegs, als die Technik des Fahrzeugs eine Fehlermeldung anzeigte. Der Fahrer verließ die Bundesstraße an der Ausfahrt Waldhausen und lenkte in eine Wiese beim Sportplatz. Als er das Fahrzeug verließ, schlugen die ersten Flammen aus dem Motorraum. Die Feuerwehr Lorch wurde alarmiert war mit acht Mann und zwei Fahrzeugen vor Ort, dennoch brannte der BMW aus. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache aus. Sie schätzt den Sachschaden auf 25000 Euro.