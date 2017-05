Graffitis geschmiert Polizei Zwei Jugendliche machen sich an einer Feldscheune zu schaffen.

Alfdorf. Zwei Jugendliche sind am Freitag, 12. Mai, gegen 20.45 Uhr dabei beobachtet worden, wie sie auf eine Feldscheune im Bereich der Oberen Schloßstraße in Alfdorf „SFCE, STONE, Rapas“ in schwarzer und weißer Farbe schmierten, teilt die Polizei mit. Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Der Schaden ist noch nicht bekannt. Eine weitere Beschreibung der Jugendlichen liegt nicht vor.

zurück © Gmünder Tagespost 13.05.2017 12:38