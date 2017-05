TSV gewinnt mit 4:1 gegen das Tabellenschlusslicht Fußball, Verbandsliga Der TSV Essingen hat den SV ZImmern mit 4:1 besiegt. Dabei lag die Stippel-Elf bis zur 47. Minute mit 0:1 im Hintertreffen.

Im Heimspiel gegen den bereits feststehenden Absteiger aus Zimmern musst der TSV Essingen in den Anfangsminuten allerdings erst einmal einen Rückschlag hinnehmen: In der 9. Spielminute gingen die Gäste mit 1:0 in Führung. Die SV-Führung hielt bis zur Halbzeit und erst nach dem Seitenwechsel gelang der Stippel-Elf der Ausgleichstreffer. Benjamin Schiele netzte in der 47. zum 1:1 ein. In der 69. erhöhte Nico Zahner zum 2:1, bevor Michael Wende mit seinem Treffer zum 3:1 in der 78. Minute den Sack zu machte. Ein Eigentor kurz vor Abpfiff brachte dem TSV den 4:1-Sieg.

Aktuelle Tabelle