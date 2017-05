FCN unterliegt dem FC Wangen Fußball, Verbandsliga Der FC Normannia Gmünd muss gegen den Tabellenzwölften eine 1:4-Niederlage einstecken.

Vor heimischem Publkum konnte der FC Normannia Gmünd bereits in der 25. Spielminute gegen den FC Wangen in Führung gehen. Felix Bauer markierte den Treffer zum 1:0. Doch bereits kurz vor Halbzeitpause musste die Molinari-Elf den Gegentreffer hinnehmen (38.) Beim Stand von 1:1 wurden die Seiten gewechselt. Die Wangener, die derzeit auf dem Relegationsplatz stehen, gingen durch Thomas Maas in der 62. Minute in Führung. Rund 20 Minuten später erhöhte Okan Housein auf 3:1. In einer hektischen Schlussphase mit Platzverweis auf beiden Seiten - FCN nach gelb-roter Karte (88.), FC Wangen nach roter Karte (85.) - gelang den Wangenern in der Nachspielzeit der Treffer zum 4:1 (90.+3).

