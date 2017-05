Einbrecher auf der Suche nach Bargeld Unbekannter dringt in Umkleidegebäude und Clubhaus in Oberkochen ein und hinterlässt großen Schaden. In der Nacht von Freitag auf Samstag gab es zwei Einbrüche mit hohem Sachschaden in Oberkochen. Die Polizei hat Spuren gesichert und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

(Symbolfoto)

Oberkochen. Betroffen waren das Umkleidegebäude beim Carl-Zeiss-Stadion sowie das Clubheim des Tennisclubs. "Eigentlich keine lohnenden Objekte, denn es gab in beiden Fällen nichts Wertvolles zu holen", so Bürgermeister Peter Traub im Gespräch mit der Schwäpo. Allerdings ist der Sachschaden immens. Hubert Wunderle vom Tennisclub Oberkochen rechnet mit einem Schaden am Clubhaus von mindestens 10.000 Euro. Ebenso beim Umkleidegebäude im Carl-Zeiss-Stadion, wo Außen- und Innentüren mit brachialer Gewalt aufgebrochen wurden. Die Polizei gehe davon aus, dass es der oder die Einbrecher auf Geld abgesehen hatten. Dementsprechend wurden werthaltige Gegenstände wie zum Beispiel ein teures Fernsehgerät im TCO-Clubheim stehen gelassen. Türen und Fenster wurden mittels Stemmeisen und Schraubenzieher aufgebrochen. Die Polizei hat die vorhandenen Spuren gesichert und ist auf Tätersuche. Wer Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, sollte sich an den Polizeiposten Oberkochen unter Telefon (07364) 955990 wenden. Lothar Schell

