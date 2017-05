Motorradfahrer bei Unfall getötet 28-Jähriger ist bei Schwäbisch Hall von der Fahrbahn abgekommen

Schwäbisch Hall. Ein 28-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag gegen 16.30 Uhr kam auf der K2669 ein Motorradfahrer mit seiner Yamaha zwischen Wielandsweiler und Bibersfeld von der Fahrbahn ab. Möglicherweise wollte der Motorradfahrer einen vorausfahrenden Autos überholen, teilt die Polizei mit. Dabei geriet er zu weit nach links, fuhr über mehrere Meter auf der Bankette weiter, bevor er in den Straßengraben rutschte. Hier prallte sein Motorrad gegen eine Betondole, wodurch das Motorrad ausgehoben und der Fahrer herunter geschleudert wurde. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen von Ersthelfern vor Ort verstarb der 28-Jährige noch an der Unfallstelle.

