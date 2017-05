+++Unfall auf der Autobahn+++

Zwei leicht verletzte Menschen und ein verletztes Pony

Achtung, Autofahrer: Wegen eines Unfalls, in den ein Pferdeanhänger und zwei Autos verwickelt sind, ist der rechte Fahrstreifen der A7 in Richtung Würzburg zwischen Westhausen und Ellwangen noch immer blockiert - möglicherweise sogar bis gegen 15 Uhr, so die Polizei. Inzwischen staut sich der Verkehr bis zum Tunnel zurück.