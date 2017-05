Der Ostalb-Morgen

6.51: Was diese Woche wichtig ist: Auf dem Aalener Stadtoval, einem Gelände so groß wie die Aalener Innenstadt, ist am Mittwoch erster Spatenstich für den Bau des ersten Wohnhauses odrt. Am Freitag macht das Naturfreibad in Hüttlingen auf und am Sonntag ist in Aalen eine Großübung des Technischen Hilfswerkes. In Waldstetten gibt's neue Beachvolleyballfelder, die diese Woche freigegeben werden. In Lorch ist am Wochenende Löwenmarkt und am Samstag wird die Ortsumfahrung Bargau, die zurzeit gebaut wird, zumindest für Läufer freigegeben zum Fladenlauf.

6.41: Allmählich wird's voller auf den Straßen in Ostwürttemberg. Vor allem auf der A 7 in Richtung Ulm wird der Verkehr dichter.

6.35: Ein völlig aufgelöstes, betrunkenes Mädchen begibt sich im Nachbarkreis Heidenheim auf Bahngleise. Die Bahn muss den Zugverkehr anhalten. Mehr dazu gibt's hier.

6.26: Die Temperatur kratzt heute wieder an der 20-Grad-Marke. Wie das Wetter wird, das weiß unser Wetter-Blogger Tim Abramowski.

6.18: Kurzer Bahncheck: Der Intercity, planmäßig ab 6.59 Uhr ab Aalen in Richtung Ellwangen und Nürnberg, hat kurze Verspätung: 2 Minuten meldet die Bahn.

6.08. Noch ist nicht sehr viel los auf den großen Verkehrsachsen in der Region. Wir melden es, wenn sich was ändert.

6.05: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jürgen Steck fasst alles rund um den Verkehr, das Wetter und weitere wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen. Wir wünschen einen guten Start in die Woche.