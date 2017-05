Betrunkenes Mädchen auf den Gleisen

Niederstotzingen. Betrunkene Jugendliche legten den Verkehr lahm. Am Samstagabend um 22.12 Uhr wurde eine völlig

aufgelöste junge Frau auf den Gleisen im Bahnhof Niederstotzingen

gemeldet. Schnell wurde der Bahnverkehr eingestellt und der Bereich

durch die Polizei überprüft. Dort konnte zunächst nur der leicht

alkoholisierte 19-Jährige angetroffen werden. Im Rahmen der Befragung

und Ermittlungen wurde bekannt, dass dieser an einer Tankstelle

Alkohol, auch Schnaps, gekauft hatte. Anschließend gab er diesen

einem 16-jährigen Mädchen, die in Begleitung von zwei 14 und 15 Jahre

alten Jungen war. Vor allem das Mädchen berauschte sich damit so

stark, dass sie psychisch völlig einbrach und sich auf die Gleise der

Eisenbahn begab. Das Mädchen wurde von der Mutter in die Klinik

begleitet. Die Bahnstrecke konnte nach kurzer Zeit wieder freigegeben

werden. Gegen den 19-Jährigen wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige

beim Landratsamt Heidenheim vorgelegt.

