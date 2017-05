Diagnose Raucherbein - und was man jetzt tun kann

Den Vortrag „Raucherbein - Behandlung der arteriellen Verschlusskrankheit“ hält Chefarzt Dr. Holger Nissen am Sonntag, 21. Mai, in der Reihe Sonntagsvorlesung, präsentiert von der Schwäbischen Post. Nissen spricht ab 11 Uhr in der Volkshochschule im Torhaus. Im Anschluss an den Vortrag sind die Besucher eingeladen, Fragen an den Mediziner zu stellen.

Der Karl hat ein Raucherbein. Dabei hat er doch gar nicht geraucht. Kann das sein? „Ja, im Prinzip schon“, sagt Dr. Holger Nissen. Der Radiologe ist Chefarzt am Ostalbklinikum in Aalen. Denn das Rauchen sei nur eine von mehreren Ursachen, die zu einer Durchblutungsstörung der Arterien führen können – und zum im Volksmund so genannten Raucherbein. Darüber spricht Nissen in der nächsten Sonntagsvorlesung, präsentiert von der SchwäPo.Nissen warnt davor, diese arteriellen Durchblutungsstörungen zu unterschätzen, die bis zum Verschluss der Adern führen können. Sie seien mittlerweile die häufigste Todesursache bei den über 40-Jährigen in Deutschland. Denn auch der Schlaganfall und ein Herzinfarkt sind Folgen dieser Störungen, sind die bösen Onkels des Raucherbeins. Nissen nennt die Risikogruppen: Gefährdet seien Menschen, die an einer Stoffwechselkrankheit leiden, etwa an Zucker. Hohe Blutfettwerte und Bluthochdruck erhöhten die Gefahr. Natürlich das Rauchen. Auch sei das Alter an sich ein Faktor. „Menschen ab 65 Jahren haben ein doppelt so hohes Risiko wie junge Menschen“, weiß Nissen.Problem für die Diagnose sei, dass die Menschen zunächst keine großen Beschwerden haben. Deswegen sollten Risikopatienten regelmäßig zur Kontrolle, sich etwa den Puls messen lassen. Wenn der Hausarzt ein Ultraschallgerät hat, könne er damit Probleme erkennen.Behandeln können Mediziner Arterienverschlüsse in verschiedenen Phasen der Krankheit. Über die Methoden, etwa mit einem Ballonkatheder und mit Stents, aber auch über vorbeugende Maßnahmen, die viel mit Bewegung und Ernährung zu tun haben, spricht Nissen in der Sonntagsvorlesung.