Zwei Pedelec-Fahrer verletzt

Göggingen/Horn. Zwei verletzte Pedelec-Fahrer gab's bei einem Unfall in der Nähe von Göggingen. Ein 74 Jahre alter Pedelec-Fahrer fuhr am Sonntag gegen 14.10 Uhr den Verbindungsweg zwischen Horn und Göggingen. Etwa auf Höhe des Federbachsees nahm der Mann nicht wahr, dass eine vor ihm fahrende 75 Jahre alte Pedelec-Fahrerin bremste und fuhr auf. Beide Senioren kamen zu Fall und mussten mit Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand zudem geringer Sachschaden.

zurück © Gmünder Tagespost 15.05.2017 08:12

