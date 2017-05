Quadfahrer verletzt

Heubach. Leichte Verletzungen zog sich ein 32-jähriger Quad-Fahrer am Sonntagabend in Heubach zu. Er fuhr kurz vor 23 Uhr die Gmünder Straße Richtung Buch. Dabei trat ein technischer Defekt an dem Fahrzeug auf, sodass es sich nicht mehr lenken ließ und der 32-Jähriger dadurch von der Fahrbahn abkam und stürzte. Der Mann wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Fremdschaden entstand nicht.

