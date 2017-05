Diebe unterwegs auf Campingplatz

Lauchheim-Hülen. Aus einem verschlossenen Zelt, das während einer Veranstaltung auf dem Campingplatz in der Kugelstraße aufgestellt war, wurde zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag Bargeld entwendet. Das Geld befand sich dabei in einer Geldbörse, die der Geschädigte in seiner Jacke verstaut hatte. Vermutlich dieselben Täter drangen auch in ein unverschlossenes Wohnmobil ein, während die Eigentümer darin schliefen. Als die Geschädigten durch Geräusche geweckt wurde, flüchteten die Unbekannten.

zurück © Gmünder Tagespost 15.05.2017 09:33

