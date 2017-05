Toskanische Baumzypressen gestohlen

Die Polizei in Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. (07961) 9300. Für Hinweise die zur Ermittlung der Diebe führen, ist seitens des Geschädigten eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt. Hinweis der Polizei: Diese Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört und wird unter Ausschluss des Rechtsweges vergeben.

Aus dem umzäunten Gelände einer Baumschule in Holbach haben Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag zwei hochwertige Baumzypressen im toskanischen Stil, etwa 150 cm hoch, drei Nadelgehölzstämmchen mit schirmförmigem Bewuchs, ca, 100 cm hoch, ein Nadelgehölzstämmchen in Bonsaiform, etwa 100 cm hoch sowie diverse Buchskugeln entwendet. Der Wert der Pflanzen wird auf rund 1500 Euro beziffert. Da bereits vor einigen Wochen aus dieser Baumschule mehrere solcher Pflanzen entwendet wurden, liegt der Verdacht nahe, dass dieselben Diebe auch dieses Mal am Werk waren. Die Pflanzen wurden vermutlich mit einem entsprechend großen Fahrzeug oder Anhänger über einen Fußweg, der grob in Richtung Schönenberg führt, abtransportiert. Im Vorfeld wurden in der Gärtnerei verdächtige Personen gesehen, die mit einem Fahrzeug mit SHA-bzw. CR-Zulassung unterwegs waren und möglicherweise das Geschäft ausbaldowerten und für den Diebstahl in Frage kommen.