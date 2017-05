Infoabend I Diskussion über Nordumfahrung

Heubach. Wie stellen sich Stadtverwaltung und Gemeinderat die Nordumfahrung vor? Wie weit sind die Pläne gediehen? Was ist noch strittig? Die Stadt Heubach lädt zur Infoveranstaltung über die Nordumfahrung am Dienstag, 16. Mai, ab 19 Uhr in die Stadthalle. Das Ingenieurbüro Bartsch stellt die Pläne vor. Danach gibt es Gelegenheit zur Diskussion und einen Ausblick auf das weitere Verfahren. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr.

