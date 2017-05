Der Ostalb-Morgen

7.00: Der Blick in den Tag. In Heubach ist heute, 19 Uhr, eine Einwohnerversammlung zum Thema Nordumgehung. Um die richtige Ausrüstung fürs Rad geht's heute ab 19 Uhr im Gutenberg-Casino der SchwäPo für die Teilnehmer der Aktion "Sattelfest". "Was braucht es, damit Erziehung gelingen kann?" Darum geht es heute ab 19.30 Uhr in einem Vortrag im Landratsamt in Aalen.

6.52: Es stockt auf der B 29 rund um Mögglingen und Essingen - und zwar in beiden Richtungen.

6.48: Lieferwagen nimmt in Schwäbisch Gmünd Radweg als Abkürzung.

6.42: Warum der Chef des Ellwanger Stadtplanungsamtes bereits nach drei Jahren wieder geht: Hier steht's.

6.34: Der Mini-Sommer kommt! Es wird warm und sonnig. Mehr dazu weiß unser Wetter-Blogger Tim Abramowski.

6.28: Kurzer Bahncheck: Der Intercity von Nürnberg nach Karlsruhe, Ellwangen planmäßig 6.48 Uhr, Aalen 6.59: Schwäbisch Gmünd 7.16 Uhr, hat mindestens zwei Minuten Verspätung. Bitte bei den Anschlüssen einplanen!

6.21: Viel los auf der A7: insbesondere zwischen Ellwangen und Aalen vor der Anschlussstelle Westhausen.

6.18. Zwischen Welzheim und Rudersberg ist die Straße gesperrt.

6.14: Bauarbeiten auf der B 29 zwischen Plüderhausen und Urbach - und zwar in beiden Fahrtrichtungen. Die Fahrbahn ist dadurch verengt. Schon jetzt fließt der Verkehr zäh. Unser Tipp: Rechnen Sie etwas mehr Zeit ein! Ansonsten der normale Frühverkehr auf den Achsen in der Region.

6.10 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jürgen Steck schreibt alles rund um den Verkehr, das Wetter und weitere wichtige Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.