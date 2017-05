Spaziergänger finden toten Mann

Symbolfoto: GT-Archiv

Wäschenbeuren. Die Polizei meldet einen tödlichen Arbeitsunfall bei Wäschenbeuren. Ein Gemeindemitarbeiter ist am Montag verunglückt. Spaziergänger fanden nach Polizeiangaben den leblos im Sonderbachsee liegenden Mann gegen 9.30 Uhr. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Kriminalpolizei hat umfangreiche Untersuchungen eingeleitet. Den Ermittlungen nach hatte der 62-Jährige an den Zuläufen des Sonderbachsees Reinigungsarbeiten durchgeführt. Hierbei stürzte er in den See. Er befand sich alleine an dem Gewässer. Fremdverschulden liegt laut Polizei nicht vor. Notarzt, Rettungsdienst, Feuerwehr und Notafallseelsorger waren im Einsatz.

zurück © Gmünder Tagespost 16.05.2017 07:22

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte