Motorradfahrer schwerverletzt

Eschach. Mit schweren Verletzungen musste ein 25 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Unfall am Montagabend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mann fuhr gegen 18 Uhr mit seiner KTM die Hauptstraße und bog von dort nach rechts in die Steigäckerstraße ein. Dabei missachtete er das Rotlicht der dortigen Ampel. Er übersah zudem eine bereits im Einmündungsbereich befindliche 52 Jahre alte Mercedes-Fahrerin, sodass es schließlich zum Zusammenstoß kam. Der 25-Jährige stieß gegen die Pkw-Front und wurde über die Motorhaube geschleudert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4000 Euro beziffert.

