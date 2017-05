Hakenkreuzschmiereien auch in Böbingen

Am Wochenende ist es zu mehreren Schmiereien im Gmünder Raum gekommen. Die Polizei ermitelt gegen die bislang unbekannten Täter.

Zwischen Sonntagabend und Montagabend wurde in der Bahnhofstraße die Hausfassade eines Gebäudes durch ein Hakenkreuz und ein Schimpfwort beschmiert. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Heubach. Zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen wurden in der rückwärtig gelegenen Grünanlage eines Gebäudes in der Gmünder Straße von mehreren unbekannten Personen Betonpfeiler und Wände mit grüner, blauer und silberfarbenen Farbe angesprüht. Die Unbekannten brachten dabei mehrere Wörter sowie Bilder an.

Spraitbach. Die Hauswand an der Rückseite der Sporthalle in der Schillerstraße wurde zwischen Samstag und Sonntag durch Farbschmierereien beschädigt. Unbekannte sprühten mit verschiedenen Farben unter anderem Zahlen und Buchstaben auf. 500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd. Die beklebten Scheiben eines Geschäftes in der Vordere Schmiedgasse wurden zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen von Unbekannten mit einem Filzstift beschmiert, wodurch ein Schaden von ca. 350 Euro entstanden ist.