+++Der Ostalb-Morgen+++

7.17 Uhr: Zugverspätung von Stuttgart nach Ellwangen: Der RE 19405 von Stuttgat nach Aalen - planmäßige Ankunft 7.25 Uhr in Aalen - ist verspätet. Der Umsteiger auf den RE22502 - planmäßige Abfahrt 7.28 Uhr - wird möglicherweise nicht mehr erreicht.

7.12 Uhr: Der Stau vor Mögglingen in Richtung Gmünd reicht jetzt bis zum Essinger Bahnhof zurück.

7.10 Uhr: Im Hermann-Hahn-Freibad in Trochtelfingen gibt es diese Neuerungen. Saisoneröffnung ist am 27. Mai.

7.05 Uhr: Ein Blick in den Kalender auf der Ostalb: In Aalen machen Senioren "Urlaub ohne Koffer". Der Regionalverband Ostwürttemberg will eine Resolution gegen den Stromnetzausbau verabschieden. Und auf dem Stadtoval ist der erste Spatenstich für die neue Bebauung. In Heubach gibt's am Abend eine große Infoveranstaltung "Soziale Stadt" in der Stadthalle und im Augustinusgemeindehaus in Gmünd geht's in einem Vortrag um "Aufstieg mit Ansage - Das Erstarken nationalistischer und rechtspopulistischer Parteien in Deutschland und Europa".

6.59 Uhr: Staugefahr auf der Autobahn: Auf der A7 in Richtung Ulm gibt es heute zwei Tagesbaustellen zwischen Dinkelsbühl und Aalen/Westhausen. Die rechte Spur ist gesperrt.

6.56 Uhr: Ein junger Bopfinger ist vom Amtsgericht Nördlingen wegen schwerer Fahrerflucht verurteilt worden. Er hatte in Nördlingen nachts einen Mann angefahren und liegenlassen. Das Urteil: 3000 Euro Geldstrafe, Freizeitarreste und 15 Monate Führerscheinentzug, melden die Rieser Nachrichten.

6.50 Uhr: Gute Nachricht am Morgen: Das vermisste 14-jährige Mädchen, nach dem die Polizei in der Nacht gesucht hatte, ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Man fand sie gegen 23.20 Uhr unversehrt bei ihrer Mutter in Aalen, heißt es aus dem Polizeipräsidium.

6.37 Uhr: Achtung, Autofahrer: Der übliche Stau vor Mögglingen in Richtung Gmünd baut sich auf.

6.30 Uhr: Die Neuigkeiten des Tages lesen, E-Mails checken, Freunden eine kurze Nachricht schicken – Handy, Smartphone oder Tablet gehören insbesondere für die jüngere Generation heute zum Alltag. Und das schon beim Frühstück, wie eine forsa-Umfrage im Auftrag der KKH Kaufmännische Krankenkasse zeigt. Demnach gaben 62 Prozent der 18- bis 29-Jährigen an, schon beim Frühstück einen Blick aufs Smartphone oder Tablet zu werfen. Bei den 50- bis 70-Jährigen lieste jeder zweite die neuesten Nachrichten beim Frühstück in der Zeitung. Weitere Ergebnisse der Umfrage gibt's hier.

6.21 Uhr: Die gute Nachricht: Auf den Straßen im Ostalbkreis rollt der Verkehr bislang störungsfrei. Doie Bahn meldet bisher keine Verspätungen. Achtung, nicht vergessen: Die Auf- und Abfahrten der Autobahn-Anschlussstelle Aalen/Oberkochen ist nach wie vor gesperrt.

6.14 Uhr: Der Dienstag war ja wettertechnisch spitze - aber es kommt noch besser: Dieser Mittwoch wird der bisher wärmste Tag des Jahres auf der Ostalb. Die ausführliche Vorhersage unseres Wettermelders Tim Abramowski lesen Sie hier.

6.10 Uhr: Guten Morgen und willkommen an diesem Mittwoch! Hier erfahren Sie alles, was zum Start in den Tag wichtig ist. Bea Wiese fasst alle wichtigen Nachrichten rund um Verkehr, Wetter und neueste Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.