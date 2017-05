Vermisstes Mädchen wohlbehalten gefunden

Die gute Nachricht zum Start in den Mittwoch: Das in Ellwangen vermisste 14-jährige Mädchen ist wohlbehalten gefunden.

Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage am Mittwochmorgen mitteilte, wurde die Jugendliche noch am Dienstagabend gegen 23.20 Uhr bei ihrer Mutter in Aalen gefunden. Unversehrt. Damit fand eine stundenlange Suche ein glückliches Ende. Die 14-Jährige, die in einem Ellwanger Kinderheim wohnt, hatte das Heim am Morgen verlassen, um eine Praktikumsstelle aufzusuchen. Als sie abends nicht nach Hause kam, stellte sich heraus, dass sie den Job nicht angetreten hatte. Nach einer vergeblichen Suche schaltete die Heimleitung die Polizei ein.

Die Polizei begann die Suche mit einem Polizeihund. Weil sich die Spur am Bahnhof verlor, kam der erwähnte Hubschrauber zum Einsatz. Parallel dazu wurde die Suche auf den Bahnhof in Aalen ausgeweitet. Der Hubschrauber beendete seine Suche gegen 22.45 Uhr. bea