Klein-Lkw beschädigt Auto Polizei sucht nach einem Fahrzeug mit rot-braun lackiertem Führerhaus. Pech für eine Autofahrerin zwischen Killingen und Lippach. Sie hatte vorschriftsmäßig zum Telefonieren angehalten - aber ihre Tür einen Spalt geöffnet. Und dabei passierte es.

Westhausen. Eine 53-jährige VW-Fahrerin hielt am Dienstagvormittag ihr Fahrzeug auf der Kreisstraße zwischen Killingen und Lippach an, um zu telefonieren. Weil sie dabei gegen 11.10 Uhr die Fahrertür

einen Spalt geöffnet hatte, riss der Windzug eines vorbeifahrenden Klein-Lkws die Tür ganz auf und beschädigte sie. Der Schaden am Pkw wurde später auf ca. 2000 Euro geschätzt. Der Klein-Lkw fuhr in Richtung Lippach weiter. Bei ihm soll es sich um einen Klein-Lkw mit rot-braun lackiertem Führerhaus, einer weißen Plane mit roter Aufschrift gehandelt haben. Das Fahrzeug wurde auf seiner rechten Seite beschädigt. Die Polizei in Ellwangen nimmt dazu unter Telefon (07961) 9300 entsprechende Hinweise entgegen.

© Gmünder Tagespost 17.05.2017 08:25

