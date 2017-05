Motorradfahrer verletzt Unfall zwischen Autofahrer und Motorradfahrer beim Abbiegen von der Straße Im Benzfeld.

Schwäbisch Gmünd. Um am Dienstagnachmittag von der Straße Im Benzfeld nach links auf die Hauptstraße, in Richtung Schwäbisch Gmünd abzubiegen, hielt ein 53-jähriger Nissan-Fahrer gegen 13.30 Uhr zunächst an der Haltelinie an. Als er beim Anfahren einen entgegenkommenden Motorradfahrer bemerkte, bremste er sein Fahrzeug ab. Der 54-jährige Zweirad-Fahrer bremste da aber ebenfalls stark ab. Laut Polizei stürzte er und rutschte anschließend in den stehenden Pkw. Der Motorrad-Fahrer wurde verletzt und musste in die Stauferklinik eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

zurück © Gmünder Tagespost 17.05.2017 09:20

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte