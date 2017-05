+++Der Ostalb-Morgen+++

7.34 Uhr: B29 Geduld brauchen Autofahrer in beiden Richtungen zwischen Mögglingen und Essingen. Vorsicht: Augenzeugen berichten, ein Lkw habe Öl verloren.

7.23 Uhr: Au weia: In der Mainacht haben Unbekannte mehrere Bänke rund um den Maibaum Unterriffingen drapiert. Pech für die Bänklesbesitzer: Die Holzbänke stammen wohl zum Teil sogar aus anderen Orten - sogar aus Ebnat, wurde jetzt bekannt.

7.20 Uhr: In Schwäbisch Gmünd sollen alte Namen für Gassen wieder aufgegriffen werden. Allerdings vermissen die Mitglieder der zuständigen Ausschüsse Frauennamen, wurde gestern abend diskutiert.

7.15 Uhr: Achtung Bahnreisende nach Karlsruhe: Wer mit dem IC 2162 (9.03 Uhr ab Aalen) fährt, muss heute ausnahmsweise in Stuttgart umsteigen, meldet die Bahn.

7.12 Uhr: Ein Blick in den Tag auf der Ostalb: An der Schloßstraße Alfdorf gibt's einen Fußball-Integrationstag mit DFB A-Lizenz-Trainer Jochen Bauer und dem früheren DFB-Junioren-Nationalspieler Marco Di Biccari. Auf dem Parkplatz des E-Centers Aalen kann man testen, wie's sich mit 1,8 Promille im Blut fährt - eine Rauschbrille macht's möglich im Rahmen der Aktionswoche Alkohol. Die Zimmerbergmühle ist heute Ziel der kreisweiten Sternfahrt der Kinder mit Behinderung. In Gmünd ist nachmittags die Einweihung der Adalbert-Stifter-Realschule nach der Generalsanierung. In Oberkochen sind die Leser um 19 Uhr zum SchwäPo-Stammtisch eingeladen.

7.02 Uhr: B29: Stau in Richtung Aalen zwischen Hermannsfeld und dem Essinger Bahnhof, ab da zähfließender Verkehr bis zur Aalener Brezel.

7.00 Uhr: Der Countdown läuft: Um 9 Uhr öffnet das Hirschbachbad in Aalen endlich seine Pforten. Das Spieselbad hat seit 1. Mai offen. Hier wie dort gilt: Stadtwerke-Kunden haben bis zu den Sommerferien freien Eintritt. Kundenkarte vorzeigen - und ab ins kühle Nass!

6.56 Uhr: Fußball: Der 1. FC Heidenheim hat für die kommende Saison den Mittelfeldspieler Maximilian Thiel verpflichtet. Der 24-Jährige kommt ablösefrei von Union Berlin, meldet der SWR..

6.53 Uhr: 700.000 Euro für die Stadtkernsanierung in Heubach. Und die sanierte Stadthalle soll Kernstück des neuen Quartiers sein, hieß es gestern Abend in einer Bürgerversammlung in Heubach. Hier der ausführliche Bericht.

6.48 Uhr: Der Heidenheimer Maschinenbauer Voith steigt ins Digitalgeschäft ein. Das Unternehmen beteiligt sich nach eigenen Angaben mit einem Anteil von 60 Prozent am führenden deutschen Digital-Dienstleister Ray Sono. Gemeinsam wollen sie einen neuen Geschäftsbereich für industrienahe Digitalisierungs-Lösungen aufbauen, meldet die Heidenheimer Zeitung.

6.43 Uhr: B29: Stau zwischen der Aalener Brezel und dem Essinger Bahnhof in Richtung Gmünd

6.40 Uhr: Spektakulärer Unfall im Kreis Schwäbisch Hall: Ein 73-Jähriger sitzt mehrere hundert Meter bewusstlos am Steuer seines Traktors. Einzelheiten dazu gibt's hier.

6.31 Uhr: Der Verkehr auf den Straßen rollt störungsfrei. Dran denken: Die Autobahn-Auffahrt Aalen/Oberkochen Richtung Süden ist nach wie vor wegen Bauarbeiten gesperrt.

6.30 Uhr: Zusätzlich Stunden für Mathe und Deutsch an Grundschulen und mehr Ruhe in der Schullandschaft - das hat Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) gestern Abend bei einem Besuch in Aalen zugesagt. Den ausführlichen Bericht gibt's hier.

6.23 Uhr: Achtung, Bahnreisende: Der Interregioexpress 19412, planmäßige Abfahrt um 6.25 Uhr von Aalen nach Stuttgart, fällt aus. Die nächste Reisemöglichkeit ist RE 19414 (Abfahrt in Aalen um 6.30 Uhr auf Gleis 1).

6.17 Uhr: Wer Sommerfeeling genießen will, sollte das in der ersten Tageshälfte tun. Ostalb-Wettermelder Tim Abramowski sagt Gewitter voraus, die am Nachmittag aufziehen. Die genaue Vorhersage gibt's hier.

6.14 Uhr: Guten Morgen und willkommen auf der Ostalb! Wir starten in einen tollen sommerlichen Donnerstag. Hier erfahren Sie, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen. Bea Wiese fasst bis etwa 9 Uhr die wichtigsten Meldungen rund um Wetter, Verkehr und das Geschehen in der Region zusammen.