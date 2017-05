Mehrere hundert Meter bewusstlos auf dem Traktor Unfall im Kreis Schwäbisch Hall. 73-Jähriger schwebt in Lebensgefahr. Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich am Mittwoch im Landkreis Schwäbisch Hall ereignet: Dabei verlor ein 73-Jähriger die Kontrolle über seinen Traktor. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, es besteht Lebensgefahr.

Schwäbisch Hall. Als ein 73-Jähriger am Mittwoch zwischen 13 und 14 Uhr mit seinem Traktor nach Hause fuhr, kam er vor seiner Garage vermutlich von der Hofzufahrt ab und fuhr einen kleinen Mauerabsatz herunter. Hierbei überschlug sich der Traktor an einer abfallenden Böschung, kam aber wieder auf die Räder und fuhr anschließend auf einer Wiese weiter.

Der 73-Jährige blieb laut Polizei trotz Überschlag auf dem Fahrersitz, hatte aber möglicherweise das Bewusstsein verloren. Der Traktor fuhr offensichtlich ungesteuert, in mehreren großen Bögen, die etwa 300 Meter lange, abfallende Wiese hinunter. Am Ende der Wiese fuhr der Traktor in einen Wald und prallte nach etwa 30 Meter gegen einen Baum, der die Fahrt stoppte. Der Mann wurde bereits gegen 14 Uhr zuhause vermisst und Angehörige fanden ihn gegen 19.15 Uhr in dem Waldstück, bewusstlos auf dem Traktor sitzend, woraufhin die Rettungsdienste verständigt wurden. Ein Rettungshubschrauber brachte den 73-Jährigen in eine Klinik. Er hatte durch den Unfall äußerlich nur leichte Verletzungen erlitten. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte eine innere Erkrankung unfallursächlich gewesen sein. Bei dem Mann besteht derzeit Lebensgefahr. Es entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro. Die Feuerwehren aus Mainhardt und Schwäbisch Hall waren mit sechs Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort. Die "HVO"-Gruppe Mainhardt war mit zwei Fahrzeugen und zehn Mann ebenfalls an der Unfallstelle im Einsatz.

