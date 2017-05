Fuchs gerettet - Auto Totalschaden Auto prallt bei Ausweichmanöver gegen Baum.

Neresheim. Weil ein 57-jähriger Peugeot-Fahrer am frühen Donnerstagmorgen auf dem Weilermerkinger Weg einem kleinen Fuchs auswich, kam sein Wagen gegen 3.50 Uhr ins Schlingern, anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen Obstbaum. Der Autofahrer, der sich laut Polizei dabei wohl leichte Verletzungen zuzog, wurde zur weiteren Untersuchung ins Ostalbklinikum eingeliefert. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

