Geparktes Auto demoliert - war's ein Fahrrad? Polizei sucht Zeugen zu Unfall in Lorch

Lorch-Waldhausen. Am Dienstagnachmittag wurde ein VW Transporter beschädigt, der zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr am Rand der Ahornstraße abgestellt war. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 1000 Euro. Die Anzeige bei der Polizei erfolgte im Laufe des Mittwochs. Im Zuge der Spurensicherung ergaben sich für die Polizei Hinweise, dass die Beschädigung wohl durch ein Kinderfahrrad verursacht worden sein könnte. Die Polizei in Lorch nimmt dazu unter Telefon (07172)7315 entsprechende Hinweise entgegen.

