Warum Max Mutzke ziemlich gut nach Lautern passt

Max Mutzke und die SWR Big Band –zwei musikalische Schwergewichte, die als Headliner zum „Festival im Dorf“ nach Lautern kommen. Sie werden mitten im Gärtnerdorf für Unterhaltung sorgen und dem Musikverein zum 90. Geburtstag gratulieren.

Vom 30. Juni bis zum 2. Juli spielt in diesem Sommer in Lautern sprichwörtlich die Musik. Neben dem Blasmusiktag am Sonntag mit den Musikvereinen aus Bargau, Wasseralfingen und Heubach treten freitags die „Die Grafenberger“ und samstags die Brass-Band „Erpfenbrass“ in Lautern auf. Besonders stolz ist der Musikverein auf die Verpflichtung der SWR Big Band und vor allem dem Singer-Songwriter Max Mutzke, die mit ihrem gemeinsamen Auftritt das Highlight des „Festival im Dorf“ bilden werden.

Max Mutzke, bekannt aus den Charts, hat in den vergangenen Jahren regelmäßig Alben auf den Markt gebracht. Sein musikalisches Spektrum ist breit gefächert und gekennzeichnet durch unterschiedlichste Stilrichtungen. Pop-, Soul und Jazzmusik interpretiert er auf unverwechselbare Weise und er überzeugt dabei durch seine Stimme, deren Bandbreite „phänomenal“ ist, meinen die Organisatoren vom Musikverein Lautern. Sein neuestes Album „Experience“ hat er Ende 2016 in Zusammenarbeit mit der NDR Radiophilharmonie herausgebracht.

Der Sänger stammt aus Krenkingen, einem Stadtteil von Waldshut-Tiengen, und ist mit 200 Einwohnern kleiner als Lautern. Er kennt sich also auf dem Dorf aus. Mutzke hat dort das Musizieren gelernt, vom Schlagzeug über Klavier zum Gesang. Die Dorfbewohner seien sehr tolerant gewesen, waren Proben bis spät in den Abend doch keine Seltenheit. Auch hat er in Krenkingen das Traktorfahren gelernt.

Noch gibt es Tickets

Nicht nur, aber auch deshalb sind die Veranstalter überzeugt, dass Mutzke perfekt nach Lautern passt. „Max Mutzke wird sich hier wie zu Hause fühlen, eine idyllische Landschaft, begeisterungsfähige Bewohner, die sich über seine Musik sehr freuen werden und natürlich Traktoren, das alles können wir bieten“, sagt Georg Enssle, Vorstand des Musikvereins.

Neben Mutzkes Hits wie „Welt hinter Glas“, „Can´t wait until tonight“ oder „Marie“ werden Soul- und Pop-Klassiker wie „Me & Mrs Jones“ sowie Songs von Toto, Alicia Keys oder den Doobie Brothers in wallenden Big-Band-Arrangements auf die Bühne gebracht.

Tickets für das „Festival im Dorf“ gibt es unter: www.festival-im-dorf.de oder über die Ticket-Hotline (07174) 6006.

Informationen zum Festwochenende finden Sie unter www.mv-lautern.de.