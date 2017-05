Abenteuer Zeltlager am Schwarzhorn

Auch im kommenden Sommer geht das seit 1969 stattfindende Ferien-Abenteuer der Kirchengemeinde Böbingen in die nächste Runde. In zwei aufeinanderfolgenden Lagern bei Oberndorf im Schwarzwald wird über hundert Jungen zwischen zehn und 15 Jahren an jeweils zwölf Tagen ein unvergessliches Sommerferien-Erlebnis geboten. Begleitet werden die Kinder von einer Vielzahl pädagogisch ausgebildeter Betreuer sowie den „Lagerpfarrern“ Dr. Pius Angstenberger (erstes Lager) und Bernhard Weiß (zweites Lager).

Durch Spiele, Sportangebot, Lagerrunden sowie Lagerfeuern und spannende Nachtwachen ergibt sich ein Abenteuer. Spiel, Spaß und Action sowie die drei Grundsäulen der Schwarzhorn- Zeltlager – Natur, Glaube und Gemeinschaft – ergeben den einzigartigen Mix dieser traditionellen Jugendfreizeit.

Es sind noch Plätze frei

„Weil wir in einer Welt leben!“ ist das Lagermotto, das die Teilnehmer zusammen mit dem diesjährigen Lagerpatron Matteo Ricci durch die Lager begleiten soll. Der italienische Jesuit wird als einer der größten Missionare Chinas angesehen. Er schaffte es zu Lebzeiten, das damals als unantastbar geltende China durch Werte wie Toleranz, Respekt, Augenhöhe und Zielstrebigkeit mit der westlichen Welt zu verbinden. Getreu dem Lagermotto wird auch Flüchtlingskindern die Chance auf tolle Ferientage und gelungene Integration geboten. Um die Thematik der diesjährigen Lager zu veranschaulichen, wird es ein unterhaltsames, täglich stattfindendes Theater geben.

Natürlich wird es an einem Besuchstag auch für die Eltern und alle anderen Familienmitglieder die Möglichkeit geben, ihre Kinder zu besuchen. B ei Kaffee und Kuchen bekommen sie einen Einblick in den Lageralltag .

Vor allem im zweiten Lager sind noch ein paar Plätze frei. Anmeldung unter www.schwarzhorn-zeltlager.de.

Termine: Erstes Lager: 27. Juli bis 7 . August. Zweites Lager: 7. August bis 18. August.