Feuer in der Wohnung 70-jähriger Bewohner mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Feuer in einer Wohnung im zweiten Stock eines Hauses in Nördlingen in der Nacht zum Freitag: Der 70-jährige Mieter konnte die Wohnung ohne Hilfe verlassen, musste aber mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Nördlingen. Die offensichtliche Brandursache war laut Polizei, dass alle vier Herdplatten in der Küche vollständig aufgedreht waren. Dadurch wurde ggen Mitternacht der danebenliegende Müll in Brand gesetzt. Der Sachschaden wird auf ca. 2300 Euro geschätzt. Durch die Freiwillige Feuerwehr Nördlingen wurde der Brand in kurzer Zeit gelöscht. Die restlichen evakuierten Hausbewohner konnten nach ca. einer Stunde ihre Wohnungen wieder beziehen. Gegen den 70-jährigen Mieter der Wohnung wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

