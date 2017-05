TSG mit Punkteteilung Fußball, Landesliga Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach hat im Auswärtsspiel gegen den SC Geislingen ein 1:1-Unentschieden geholt.

Nach dem starken 4:1-Sieg gegen den FC Heiningen in der vergangenen Woche lag die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach gegen die abstiegsgefährdeten Geislinger bereits nach neun Spielminuten im Hintertreffen. Karlo Petricevic brachte seine Elf in Führung. Mit einem 0:1-Rückstand ging es in die Halbzeitpause. Nur acht Minuten nach Wiederanpfiff gelang Niklas Groiß (52.) der Anschlusstreffer. Mit einem 1:1-Unentschieden und einem Punkt verabschiedete sich die Elf vom Sauerbach dann auch aus Geislingen.

