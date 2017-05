Torloses Remis für Gmünd Fußball, Verbandsliga Der FC Normannia Gmünd kommt beim TSV Berg nicht über ein 0:0-Remis hinaus.

Einen Punkt hat die Molinari-Elf beim TSV Berg geholt. Die abstiegsgefährdeten Berger (Platz 13 mit 31 Punkten) bleiben durch das Remis zumindest am Relegationsrang dran. Der FC Normannia Gmünd bleibt damit seit drei Spielen in Folge ohne Sieg. Nach den zwei Niederlagen in den vergangenen beiden Wochen ist es dennoch ein wichtiger Punktgewinn. Mit 37 Punkten belegen die Normannen weiterhin den neunten Tabellenrang und haben noch fünf Punkte zwischen sich und Relegationsrang zwölf.

