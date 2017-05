SFD: Der vorletzte Schritt scheint gemacht

Die Sportfreunde Dorfmerkingen haben gegen den TSV Köngen mit 4:0 gewonnen und verteidigen damit ihren Vorsprung auf Verfolger Heiningen. Mit 61 Punkten führt die Dietterle-Elf die Landesliga-Tabelle an, Heiningen folgt auf Rang zwei mit fünf Punkten weniger. Bei noch zwei ausstehenden Partien hätten sich die SFD mit einem Sieg heute den Meistertitel schnappen können, sofern Heiningen gestrauchelt wäre. Doch dem 1. FC gelang gegen Nürtingen ein 2:1-Sieg und so müssen die Sportfreunde die mittlerweile scheinbar sichere Meisterfeier noch einmal vertagen.

In der Partie gegen Köngen dezimierten sich die Gäste bereits in der ersten Halbzeit selbst. Zwei Köngener sahen die rote Karte (38., 40.). Die SFD wussten ihre Überzahl aber erst nach dem Seitenwechsel so richtig zu nutzen: In der 66. brachte Niklas Weissenberger seine Elf in Führung, in der 70. erhöhte Christian Scherer zum 2:0. Weissenberger markierte nur vier Minuten später das 3:0 (74.), bevor Fabian Weiß in der 84. zum 4:0-Endstand einnetzte.