Der VfB Stuttgart feiert die Meisterschaft und die Rückkehr in die Bundesliga Jubel am Neckar. Mit einem 4:1-Erfolg gegen die Würzburger Kickers hat sich der VfB Stuttgart die Meisterschaft in der 2. Fußball-Bundesliga gesichert. 50 000 Fans feierten ihre Mannschaft sofort nach dem Schlusspifff in der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena. Auch die Party auf dem Stuttgarter Wasen ist in vollem Gange.

Hannover 96 (1:1 in Sandhausen kehrt als Tabellenzweiter mit dem VfB ins Oberhaus des deutschen Fußballs zurück. Braunschweig (2:1-Sieg gegen den KSC) geht als Tabellendritter in die Relegation. Am Tabellenende der 2. Liga hat es neben dem Karlsruher SC auch die Würzburger Kickers erwischt, die den Weg zurück in die 3. Liga antreten müssen. 1860 München, das in Heidenheim 1:2 verlor, muss in die Relegation.

zurück © Gmünder Tagespost 21.05.2017 17:32