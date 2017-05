Kurz und bündig Sechsjähriger rammt Motorrad

Hüttlingen. Am Samstag gegen 12.30 Uhr fuhr ein Sechsjähriger mit seinem Fahrrad die Brünner Straße in Richtung der Königsberger Straße. Beim Abbiegen kam er in der schlecht einsehbaren Kurve zu weit nach links und stieß mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen. Das Kind stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro.

