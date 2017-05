Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Grünes Licht auch für alle Pendler: Die Züge in der Region verkehren pünktlich. Die Bahn meldet keine Verspätungen und auch keine zugausfälle.

6.35 Uhr: Achtung liebe Autofahrer: Die Anschlussstelle Aalen/Oberkochen der A 7 in Richtung Würzburg ist bis Dienstag, 23. Mai, gesperrt. Grund sind Fahrbahnerneuerungen. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

6.30 Uhr: Es ist schon einiges los auf den Straßen. Vor allem auf der B 29 zwische Schwäbisch Gmünd und Aalen. Bislang gibt es jedoch noch keine Staus, lediglich auf Höhe von Essingen stockt der Verkehr etwas.

6.20 Uhr: Diese Woche startet mit Sonne satt. Die Temperaturen klettern dabei auf über 20 Grad. Und auch in den kommenden Tagen zeigt sich das Wetter von seiner sonnigen Seite.

6.10 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Nadja Kienle fasst für Sie alles rund um Verkehr, Wetter und wichtige Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.