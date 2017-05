Drei gute Gründe zum Feiern

Jubilarin stimmt Lied an

Gleich dreifachen Grund zu feiern hatte Angela Gumhold. Der Hauptgrund: ihr 90. Geburtstag, den sie bei bester Gesundheit begehen durfte. Außerdem war Gumhold 2011 der erste Gast in der DRK Tagespflege in Heubach gewesen. Zu guter Letzt zog Angela Gumhold auch als erste Bewohnerin in das Betreute Wohnen des Roten Kreuzes in Heubach.

Bürgermeister Frederick Brütting überreichte eine Urkunde vom Land Baden-Württemberg, unterzeichnet von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Von der Stadt Heubach gab es eine Glückwunschkarte, Blumen eine Decke. Der Ehrenpräsident vom Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband, Prof. Dr. Reinhard Kuhnert, überreichte einen Wertgutschein für den DRK-Menüservice „Essen auf Rädern“.

Die Jubilarin stand nach Kaffee und Kuchen auf und stimmte das Lied „So ein Tag, so wunderschön wie heute“ an.

Die DRK-Tagespflege ist eine Alternative für Senioren, die zu Hause wohnen und auf Hilfe angewiesen sind. Informationen zur Tagespflege erteilt die Leiterin Ulrike Traub unter der Telefonnummer 07173 9147480.