Fast 40 Wanderlustige auf der Suche nach den Trollblumen

Wanderung Am Parkplatz Teufelsklinge war fast kein Platz mehr zu finden, so groß war der Zuspruch für die „Wanderung zu den Trollblumen in der Schöllerhalde“, die von der SAV Ortsgruppe Heubach ausgeschrieben war. 37 Wanderlustige gingen mit auf die zehn Kilometer lange Tour, die mit mittlerer Steigung hoch zum Nägelberg begann. Wolfgang Stall, unterstützt von weiteren engagierten Hobbybotanikern, konnte den interessierten Wanderern hier schon einige heimische Orchideen zeigen, ehe man die Schöllerhalde mit seiner Pracht an blühenden Trollblumen erreichte. Am Wegrand ins Tal, über den Küchenschellenweg, wurden weitere Arten an wildwachsenden, heimischen Orchideen gefunden. Foto: privat

zurück © Gmünder Tagespost 22.05.2017 16:56